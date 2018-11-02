Карлов университет после выявления плагиата лишил бывшего студента дипломов

Карлов университет лишил одного из бывших студентов теологического факультета задним числом двух дипломов. Руководство вуза приступило к такому шагу после того как в обеих работах студента выявили плагиат.
Это первый подобный случай со вступления в силу нового закона о высшем образовании, который дает вузам полномочия объявить задним числом защиту дипломной работы недействительной.
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