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Карлов университет частично возобновит работу только 4 мая

Катерина Айзпурвит
24-04-2020
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Отдельные структуры Карлова университета в Праге в ограниченном режиме возобновят обучение студентов и другую деятельность только 4 мая, а не 27 апреля, как предполагалось на основании решения правительства. На следующей неделе факультеты примут решение о способе возобновления работы при соблюдении ограничений количества студентов в аудиториях.

Согласно решению правительства, с понедельника, 27 апреля, в ограниченном режиме открываются все вузы страны для студентов всех курсов, при нахождении в помещении не более пяти человек. С прошлого понедельника, 20 апреля, вузы частично возобновили обучение студентов последнего курса. Высшие учебные заведения в Чехии были закрыты 11 марта в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

 
 
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