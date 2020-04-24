Карлов университет частично возобновит работу только 4 мая

Отдельные структуры Карлова университета в Праге в ограниченном режиме возобновят обучение студентов и другую деятельность только 4 мая, а не 27 апреля, как предполагалось на основании решения правительства. На следующей неделе факультеты примут решение о способе возобновления работы при соблюдении ограничений количества студентов в аудиториях.

Согласно решению правительства, с понедельника, 27 апреля, в ограниченном режиме открываются все вузы страны для студентов всех курсов, при нахождении в помещении не более пяти человек. С прошлого понедельника, 20 апреля, вузы частично возобновили обучение студентов последнего курса. Высшие учебные заведения в Чехии были закрыты 11 марта в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.