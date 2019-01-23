Каритас Чешске Будейовице собрал в рамках «Трех волхвов» 7,5 млн крон

Инициированный благотворительной организацией Каритас Чешске Будейовице сбор пожертвований по случаю праздника Трех волхвов (Трех королей), помог собрать в этом году 7,5 млн крон. Это на 300000 больше, чем в прошлом году. В Чешско-Будейовицкую епархию входят приходы Южночешского края, она охватывает и часть Высочины, Пльзеньского и Центрально-Чешского краев.

В сборе «Трех волхвов», ежегодно организуемом в поддержку социально слабых слоев населения, а также больных и инвалидов, в рамках Чешско-Будейовицкой епархии приняли участие примерно 5000 волонтеров. Об этом ЧТК сообщила Мартина Баракова, представитель епархиальной организации Каритас Чешске Будейовице.