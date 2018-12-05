Карел Готт отчеканил золотую памятную медаль в честь своего будущего 80-летия

На монетном дворе в г. Яблонец-над-Нисой Карел Готт лично отчеканил золотую медаль в честь 80-летия, которое певец отметит в 2019 г. Золотая медаль с его портретом 1960-х гг. стали первой из этой серии. Три медали представят Карела Готта в трех ипостасях – как певца, как художника и как культурный феномен, оказавший влияние на несколько поколений зрителей в разных странах мира. Пять лет назад Готт уже побывал на монетном дворе для изготовления первой золотой медали со своим изображением.

Будет выпущено 500 золотых медалей весом 15,56 г и 100 серебряных в два раза тяжелее. Серия из трех золотых медалей обойдется коллекционерам почти в 100 000 крон.

Проект медали, изображающей Карела Готта как культурный феномен, создал 27-летний чувашский художник Азамат Балтаев, который поместил на аверс портрет певца в шляпе, а на реверс – платиновый диск, золотого соловья и назания стран, где выступал вокалист. В продаже эта медаль появится в июне 2019 г.