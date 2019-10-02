Карел Готт будет похоронен с государственными почестями

Правительство Чешской Республики на специальном заседании в среду согласилось с предложением премьера Андрея Бабиша о погребении скончавшегося 1 октября легендарного чешского эстрадного певца Карела Готта с государственными почестями. В день похорон исполнителя будет объявлен общегосударственный траур. Принятое кабинетом министров решение, подчеркнул для СМИ премьер, обусловлено получением согласия родных и близких Карела Готта.

Мэр Праги Зденек Гржиб заявил о намерении городских властей увековечить имя маэстро Карела Готта, назвав в его честь один из столичных уголков.