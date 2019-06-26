Кардинала Дуку возмутили слова мэра Праги, сравнившего Марианскую колонну с памятником Сталину

Кардинал Доминик Дука выразил свое категорическое несогласие со словами мэра Праги Зденека Гриба, сравнившего попытки восстановить Марианскую колонну на Староместской площади с гипотетической идеей вернуть на прежнее место пражский памятник Сталину. В открытом письме Доминик Дука как глава чешских католиков и бывший политзаключенный призвал мэра Праги извиниться за свое высказывание.

Колонна, увенчанная статуей Девы Марии, была установлена на Староместской площади в 1652 г. в честь защиты Старого Города от шведов в ходе Тридцатилетней войны и разрушена в 1918 г. толпой пражан, видевших в ней символ Габсбургской монархии. При обсуждении вопроса о восстановлении памятника архитектуры, начавшегося сразу после «бархатной» революции, общество разделилось на сторонников и противников возврата колонны.