Капитальная реконструкция виадука Негрелли в центре Праги завершена

Реконструкция железнодорожного виадука, построенного в центре Праги архитектором Негрелли в 1850 году, подошла к концу.

Охраняемый памятник культурного и технического наследия – первый железнодорожный мост через реку Влтаву и второй по счету сохранившийся пражский мост после Карлова – в пятницу отправились посмотреть премьер Андрей Бабиш и глава Министерства промышленности и торговли ЧР, а также Министерства транспорта Карел Гавличек.

Виадук Негрелли протяженностью в 1100 метров остается самым длинным мостом чешской столицы. Первые поезда по нему пройдут 1 июня текущего года, ровно 170 лет с момента начала его эксплуатации.

Реконструкция виадука началась в 2017 году, стоимость работ составила 1,9 млрд крон. Согласно планам, по мосту будут в будущем ходить поезда от Главного вокзала до пражского аэропорта им. Вацлава Гавела.