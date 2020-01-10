Кандидата на пост омбудсмена Гелену Валкову обвиняют в поддержке репрессий против диссидентов в ЧССР

Против бывшего министра юстиции Гелены Валковой, являющейся в настоящий момент кандидатом на пост омбудсмена, выдвинуты обвинения в том, что в конце 1970-х – начале 80-х гг., она поддерживала законы, позволявшие репрессировать диссидентов. В настоящее время Валкова, являющаяся членом партии ANO, возглавляет совет при правительстве Чехии по правам человека.

Председатель оппозиционной партии ТОР-09 Маркета Пекарова-Адамова заявила, что после обнародования информации о действиях Валковой в годы социализма, та должна оставить свой пост и снять кандидатуру на должность омбудсмена. В противном случае данный вопрос может быть вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Депутат от партии ANO Милан Феранец, со своей стороны, сообщил, что поддержит кандидатуру Валковой на пост омбудсмена, поскольку «знает ее способности и результативность работы».

9 января сайт Info.cz опубликовал статьи, в которых Валкова описывает необходимость воздействия на противников режима. Соавтором одной из них выступает прокурор Йозеф Урвалек, который в 1950 г. добился казни политика Милады Гораковой. Гелена Валкова заявила, что оспорит публикацию в суде, а утверждение, что она участвовала в травле диссидентов, назвала «абсолютной и оскорбительной ложью».