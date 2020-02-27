Архив передач

Канцлер президента Земана Минарж находится с визитом в Китае

Эва Туречкова
27-02-2020
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Канцлер президента Милоша Земана Вратислав Минарж в четверг в Пекине встретился с китайским вице-премьером Ху чхун-ху. Информацию о прибытии Минаржа в Китай обнародовало агентство «Новый Китай», согласно которому китайская сторона восприняла приезд зарубежного гостя во время эпидемии коронавируса как подтверждение « глубокой дружбы со стороны чешского правительства и народа».

Согласно сообщению китайского агентства, Минарж от имени Милоша Земана проявил солидарность с Китаем и оценил «серьезные меры», которые были приняты Китаем в связи со вспышкой коронавируса.

 
 
 
 
 
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