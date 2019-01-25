Канцлер Минарж отозвал жалобу против NBÚ

Вратислав Минарж, канцлер президента Милоша Земана, подал ходатайство в административный суд об оставлении его искового заявления без рассмотрения. Напомним, что ранее Минарж подал жалобу в Административный суд против Управления национальной безопасности (NBÚ) из-за отказа со стороны Управления предоставить ему удостоверение о профессиональной и моральной безупречности.

Проверка со стороны NBÚ является обязательной для всех высоких чиновников.

По заявлению Иржи Овчачека, пресс-секретаря президента, Минарж сомневается в беспристрастности судей, рассматривающих его дело.

В то же время, именно Вратислав Минарж подозревается в попытках влиять на решение судей. Согласно данным, опубликованным изданием Respekt, глава Канцелярии президента Чехии обращался к судьям Конституционного, Административного и Городского судов с вопросами по поводу рассматриваемых ими жалоб и сообщал им о том, какой вердикт удовлетворил бы президента Милоша Земана.

Несмотря на то, что президент ранее неоднократно заявил о том, что в случае неполучения Минаржем необходимого удостоверения, тот покинет свой пост, ныне пресс-секретарь Милоша Земана сообщил, что Вратислав Минарж останется канцлером.