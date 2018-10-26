Канцлер Германии ратует за общую позицию ЕС в связи с убийством Хашогги

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги «уродством». По словам Меркель, она также сообщила об этом в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии, который состоялся в четверг, 25 октября. В ходе нынешнего визита в Прагу канцлер напомнила, что Германия до завершения расследования дела, связанного с убийством Хашогги, остановила экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Меркель намерена провести переговоры о выработке общей позиции ЕС по данному вопросу, а также ожидает, что Эр-Рияд займется решением масштабной гуманитарной катастрофы, вызванной конфликтом в Йемене.

Чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек в пятницу заявил, что Чешская Республика на заседании министров иностранных дел ЕС будет добиваться со стороны ЕС более решительных шагов в отношении Эр-Рияда в связи с убийством журналиста Д. Хашогги. В качестве возможных мер он назвал запрет на въезд на территорию ЕС некоторых лиц и замораживание их банковских счетов.