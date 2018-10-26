Канцлер Германии и премьер ЧР: при решении миграционного кризиса надо сотрудничать со странами Африки

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Чешской Республики Aндрей Бабиш придерживаются единого мнения касательно необходимости сотрудничества с государствами Африки при решении проблемы миграции беженцев в Европу. По их мнению, следует оказывать экономическую поддержку африканским странам, чтобы у местных жителей появилась реальная перспектива улучшения жизни и они не покидали свою родину.

Свою позицию Меркель и Бабиш озвучили после встречи в пражской вилле Карела Крамаржа, которая состоялась в связи со 100-летним юбилеем основания Чехословакии. По мнению немецкого канцлера, эффективным является договор между EС и Турцией о реадмиссии нелегальных мигрантов, который мог бы служить примером для подражания для других стран.