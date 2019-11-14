Канадец Самсон Махбод стал игроком «Литвинова»

30-летний канадский нападающий Самсон Махбод подписал контракт до конца сезона с «Литвиновом». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Иржи Шлегр.
Махбод выступал в чемпионатах Польши, Германии и Финляндии, а также один сезон провел в КХЛ и ВХЛ. Ожидается, что форвард присоединится к своей новой команде в середине ноября.
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