Канадец Самсон Махбод стал игроком «Литвинова»

30-летний канадский нападающий Самсон Махбод подписал контракт до конца сезона с «Литвиновом». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Иржи Шлегр.

Махбод выступал в чемпионатах Польши, Германии и Финляндии, а также один сезон провел в КХЛ и ВХЛ. Ожидается, что форвард присоединится к своей новой команде в середине ноября.