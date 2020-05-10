Какое место занимает Чехия в мировом рейтинге по борьбе с коронавирусом?

В воскресенье, 10 мая, сайт nakit.cz/koronadata, разработанный в рамках государственной программы оцифровки данных Digitální Česko, опубликовал информацию о распространении коронавируса и результатах борьбы с ним в Чешской Республике и других странах:

- По количеству инфицированных коронавирусом Чешская Республика находится на 48 месте в мире и на 14 месте по Европе (8095 заболевших). Наиболее высокое количество случаев заболевания зарегистрировано в США (1,3 миллиона больных), далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Россия.

- По количеству случаев на миллион жителей Чехия занимает 58 место в мире (756 инфицированных на миллион жителей), наибольшее количество зафиксировано в Сан-Марино, Андорре и Катаре. По Европе Чешская Республика занимает 17 место (между Румынией и Кипром), наименьшее количество случаев на миллион жителей в Европе зафиксировано в Греции, Словакии и Болгарии.

- По количеству летальных исходов среди заболевших коронавирусом Чешская Республика находится на 39 месте по миру и на 15 месте по Европе (276 смертей). Наиболее высокая смертность зафиксирована в США (более 80 000 человек), Великобритании (30 000 человек) и Италии (26 000), далее следует Испания и Франция.

- По количеству летальных исходов на миллион жителей Чехия занимает 47 место в мире (26 случаев на миллион жителей) и на 18 месте по Европе. Грустный рейтинг возглавляют Сан-Марино, Бельгия и Андорра, меньше всего летальных исходов было зафиксировано в Словакии, Латвии, Мальте и на Кипре.

- По количеству вылечившихся от коронавируса Covid-19 Чешская Республика занимает 33 место в мире и 12 место по Европе (4448 случаев). Список возглавляют США, Испания и Германия.

- По количеству проведенных тестов на коронавирус Covid-19 Чехия находится на 29 месте в мировом рейтинге (список возглавляет США, Россия и Германия) и 10 место в Европе. Всего в Чешской Республике было проведено 302 493 тестов.

- По количеству тестов на миллион жителей Чешская Республика занимает 39 место в мировом рейтинге и 16 место по Европе ( 27 888 на миллион жителей). Список возглавляют Гренландия и Исландия, в Европе наибольшее количество тестов на миллион жителей проводится на Мальте, в Люксембурге, Литве и на Кипре.