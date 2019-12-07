Архив передач

Кабмин рассмотрит возможность членства Чехии в Международном центре сериальных изданий

Лорета Вашкова
07-12-2019
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Чешская Республика, видимо, станет членом Meждународного центра регистрации сериальных изданий, также именуемого Международным центром ISSN, который на международном уровне ведет учет периодических изданий и продолжающихся печатных и электронных ресурсов, затрагивающих все области знаний.

Формально Чехия не является членом сети ISSN или ISDS, хотя на протяжении нескольких десятилетий и пользуется системой данного международного идентификатора. Предложение Министерства образования ЧР присоединиться к Уставу Международного центра ISSN в понедельник, 9 декабря, обсудит правительство.

Сотрудничество Чешской Республики с данной организацией до сих пор проходило на основе договора, подписанного в 1993 году. Однако ввиду изменения обязанностей со стороны участников, прибегающих к услугам центра, договор необходимо актуализировать, что, по новым правилам, также предполагает присоединение к упомянутому уставу.

Лорета Вашкова
07-12-2019
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