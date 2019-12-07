Кабмин рассмотрит возможность членства Чехии в Международном центре сериальных изданий

Чешская Республика, видимо, станет членом Meждународного центра регистрации сериальных изданий, также именуемого Международным центром ISSN, который на международном уровне ведет учет периодических изданий и продолжающихся печатных и электронных ресурсов, затрагивающих все области знаний.

Формально Чехия не является членом сети ISSN или ISDS, хотя на протяжении нескольких десятилетий и пользуется системой данного международного идентификатора. Предложение Министерства образования ЧР присоединиться к Уставу Международного центра ISSN в понедельник, 9 декабря, обсудит правительство.

Сотрудничество Чешской Республики с данной организацией до сих пор проходило на основе договора, подписанного в 1993 году. Однако ввиду изменения обязанностей со стороны участников, прибегающих к услугам центра, договор необходимо актуализировать, что, по новым правилам, также предполагает присоединение к упомянутому уставу.