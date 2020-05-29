Кабмин рассмотрит систему по определению уровня эпидемиологической опасности за рубежом

Кабинет министров Чехии в понедельник рассмотрит подготовленную экспертами систему по определению уровня эпидемиологической опасности в отдельных зарубежных государствах, сообщил в пятницу министр иностранных дел Томаш Петршичек. Учитывая все критерии, в число «безопасных государств» вошли бы Австрия, Словакия, Венгрия, Словения, Хорватия и Греция.
«Я верю, что это очередной шаг, в результате которого мы могли бы в середине июня полностью открыть границы с указанными государствами, то есть пустить зарубежных туристов в некоторые регионы нашей страны, чтобы поддержать отечественный туризм», - заявил глава МИД Чехии.
Махово озеро – императорский пруд и кладезь вдохновения поэта-романтика
СМЕРШ и НКВД в Праге 1945 года. Зачистка «беглецов и предателей»
Лейтенант Иван Гончаренко. Другие русские танки в Праге
Дмитрий Федоров. Скоропомошник как склад души
Жизнь после эпидемии. Будущее чешских отелей зависит от иностранных туристов