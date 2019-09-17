Kабмин одобрил предложение об отмене 800 потерявших свое значение законов

Правительство Чехии одобрило предложение об отмене 800 потерявших свое значение, однако формально действующих законов, постановлений и административных положений (в том числе и в практическом плане). Об этом сообщило в пресс-релизе Министерство внутренних дел, которое надеется, что упразднение старых нормативных актов повлечет за собой упрощение законодательства страны.

В первой стадии будут отменены директивы времен Первой республики и протектората Чехии и Моравии, а также некоторые из законов и положений, одобренных после 1989 года после падения коммунистического режима.

Среди рекомендуемых к упразднению числится и законодательная норма 1969 года о «последствиях нелегального пребывания работников за рубежом».