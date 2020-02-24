Кабмин обсудил с М. Земаном последствия эпидемии коронавируса для экономики и дотации на солнечную энергетику

Члены правительства в ходе рабочего обеда с президентом Милошем Земаном, который состоялся в понедельник, обсуждали возможности последствий эпидемии коронавируса для экономики, предоставление дотаций на солнечную энергетику и вопросы государственного бюджета. Об этом сообщили представители Кабмина после визита к Земану.

Встреча премьер-министра Андрея Бабиша, вице-премьера Карела Гавличека и министра финансов Алены Шилеровой с главой государства продлилась примерно полтора часа. По словам премьера, в Китае сложилась критическая ситуация из-за эпидемии коронавируса, в связи с чем в мире нарастает тревога по поводу того, какое влияние на мировую экономику, с учетом огромного китайского рынка, это возымеет.