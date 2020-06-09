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Кабмин Чехии предлагает выплатить населенным пунктам по 1200 крон на душу населения

Эва Туречкова
09-06-2020
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Правительство Чехии направит в парламент проект закона, согласно которому все населенные пункты страны получат в качестве компенсаций за введение ограничительных мер по борьбе с коронавирусом по 1200 крон (около 50 евро) на душу населения. Общие расходы составят почти 13 миллиардов крон, заявили в понедельник на пресс-конференции представители кабмина.

Правительство таким образом реагирует на критику представителей региональных и краевых администраций, которые из-за выплат пособий малым предприятиям лишились поступлений из государственной казны на общую сумму 10 млрд крон. Правительство также одобрило прямые субсидии населенным пунктам на сумму 9,7 млрд крон.

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