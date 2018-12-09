Кабмин Чехии дистанцируется от законопроекта, запрещающего ношение головных уборов, закрывающих лицо

Новый законопроект, запрещающий в общественных местах ношение одежды и головных уборов, закрывающих лицо, который выдвинули депутаты движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) во главе с Томио Окамурой, возможно, не получит поддержки со стороны правительства. Правящая коалиция в лице движения ANO и Чешской социал-демократической партии на заседании в среду намеревается отмежеваться от нововведения, так как считает данный запрет посягательством на основные права человека.

По мнению экспертов правительства в сфере законодательства, введение такой нормы в Чехии не является целесообразным и необходимым, так как представительницы мусульманской диаспоры в стране практически полностью не закрывают лица и ограничения в связи с введением нового закона коснулись бы в первую очередь зарубежных туристов. Законопроект в первоначальной версии отклонили Министерство внутренних дел и Министерство юстиции.