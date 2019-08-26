Кабинет министров одобрил Йоурову в качестве кандидата в еврокомиссары

Эва Туречкова
26-08-2019 oбновлено
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Кабинет министров в понедельник официально одобрил кандидатуру Веры Йоуровой на должность еврокомиссара от Чехии. Йоурова до недавнего времени занимала пост еврокомиссара по вопросам юстиции, защиты потребителей и равноправия мужчин и женщин. Чешский представитель уже сообщила, что ей близки также такие темы, как оцифровка и внутренний рынок ЕС.

Премьер Бабиш в конце июля предложил кандидатуру Йоуровой новому председателю Еврокомиссии Урсуле вон дер Ляйен, однако номинацию должен был официально одобрить также Кабинет министров Чехии. ЧР заинтересована в том, чтобы чешский представитель в Еврокомиссии занималась экономическими вопросами.

 
 
 
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