Кабинет министров должен одобрить Йоурову в качестве кандидата в еврокомиссары

Кабинет министров в понедельник должен официально одобрить кандидатуру Веры Йоуровой на должность еврокомиссара от Чехии. Йоурова до недавнего времени занимала пост еврокомиссара по вопросам юстиции, защиты потребителей и равноправия мужчин и женщин. Чешский представитель уже сообщила, что ей близки также такие темы, как оцифровка и внутренний рынок ЕС.

Премьер Бабиш в конце июля предложил кандидатуру Йоуровой новому председателю Еврокомиссии Урсуле вон дер Ляйен, однако номинацию должен официально одобрить также Кабинет министров Чехии. ЧР заинтересована в том, чтобы чешский представитель в Еврокомиссии занималась экономическими вопросами.