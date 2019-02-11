К задачам школы могут добавить воспитание в духе ценностей европейской культуры

В число задач образования, перечисленных в Законе о школе, может войти «воспитание в духе ценностей европейской культуры». Проект поправки внесла группа из 30 парламентариев во главе с депутатом от христианских демократов Иржи Миголой. Согласно действующему закону, школа должна давать ученикам «знания в области мировых и европейских культурных ценностей и традиций», то есть лишь предоставлять соответствующую информацию.

В случае принятия поправки речь пойдет о понимании школьниками европейских культурных ценностей и воспитании в их духе. Особо подчеркиваются традиции гуманизма, опирающиеся на античное и иудо-христианское духовное наследие.

Авторы проекта также предлагают изъять из задач школьного образования «понимание и освоение правил и принципов европейской интеграции». Этот пункт предлагается заменить на «понимание сотрудничества европейских стран, проистекающего из единого культурного наследия как основы совместной жизни в национальном и международном масштабе».