К задачам школы могут добавить воспитание в духе ценностей европейской культуры

В число задач образования, перечисленных в Законе о школе, может войти «воспитание в духе ценностей европейской культуры». Проект поправки внесла группа из 30 парламентариев во главе с депутатом от христианских демократов Иржи Миголой. Согласно действующему закону, школа должна давать ученикам «знания в области мировых и европейских культурных ценностей и традиций», то есть лишь предоставлять соответствующую информацию.
В случае принятия поправки речь пойдет о понимании школьниками европейских культурных ценностей и воспитании в их духе. Особо подчеркиваются традиции гуманизма, опирающиеся на античное и иудо-христианское духовное наследие.
Авторы проекта также предлагают изъять из задач школьного образования «понимание и освоение правил и принципов европейской интеграции». Этот пункт предлагается заменить на «понимание сотрудничества европейских стран, проистекающего из единого культурного наследия как основы совместной жизни в национальном и международном масштабе».
«Россия должна прекратить агрессию против Украины». Глава чешской дипломатии побывал в Мариуполе
«Лекарство от рака груди мы уже тестируем на пациентках»
Посол Украины: «Вина УПА в уничтожении волынских чехов – миф, созданный в ЧССР»
Легион, который не забудут
300 лет со дня основания первой газеты на чешском