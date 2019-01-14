К вечеру без электричества остались почти 5000 домашних хозяйств

Из-за непогоды без электроснабжения к вечеру в понедельник, 14 января, в Чешской Республике остались почти 5000 домашних хозяйств, согласно информации, предоставленной чешскими дистрибьюторами энергии. Пресс-секретарь чешского энергетического холдинга ČEZ Соня Холингерова сообщила информационному агентству ЧТК, что компания зарегистрировала до 17 часов 14 января девятнадцать неисправностей на вышках высокого и сверхвысокого напряжения.

По словам С. Холингеровой, больше всего потребителей без электричества по-прежнему остаются в горных районах Чехии, причем во второй половине для ситуация существенно ухудшилась в Либерецкой области, где снегопады и сильный ветер вызвали серию аварийных отключений электроснабжения.