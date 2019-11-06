Архив передач

К учительской забастовке присоединилась четверть чешских школ

Антон Каймаков
06-11-2019
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По данным Министерства образования, зависимо от региона страны, участие в забастовке педагогов принимает от 10 до 25% чешских учебных заведений дошкольного, школьного и среднего уровня образования. Часть учреждений присоединились к протестному мероприятию, призванному обратить внимание руководства государства на недостаточные параметры запланированного повышения зарплат, лишь символически, вывесив соответствующие информационные листовки.

Лишь в части учебных заведений были полностью отменены занятия.

 
 
 
 
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