К смерти афганского военнослужащего, застрелившего чешского кинолога, могут быть причастны американцы

Чешский журнал Respekt опубликовал свидетельство, согласно которому 19-летний служащий афганской армии Вахидулла Хан умер после избиения во время допроса, который проводили военные США. Участвовали ли в избиении чешские военные, остается неизвестным.

22 октября 2018 г. служащий афганской армии Вахидулла Хан открыл огонь по автомобилю с чешскими военнослужащими на базе в Афганистане. В результате погиб военный кинолог Томаш Прохазка, еще двое получили ранения. Хана арестовали афганские военные, после чего его допросили представители сил Чехии, а потом США. Спустя несколько часов Хан скончался в больнице.

Ранее военнослужащие как США, так и Чехии отрицали факт избиения. В настоящее время стали известны показания переводчика Ахмада Аламжара, который сообщил следователям, что Вахидуллу Хана избивали американцы.