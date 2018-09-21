К распространению смертельно опасного наркотика в Моравско-Силезском крае оказался причастен школьник

По сообщению полиции Моравско-Силезского края, обвинение в распространении смертельно синтетического каннабиноида выдвинуто в отношении 11 человек. Школьник, передавший наркотик 15-летнему мальчику, получившему отравление, не будет привлечен к ответственности, поскольку не достиг совершеннолетия.

В Моравско-Силезском крае в результате употребления синтетического каннабиноида отравились 23 человека, двое скончалось. Обвиняемым, которыми стали граждане в возрасте от 17 до 47 лет грозит около пяти лет тюремного заключения. Один из подозреваемых – 36-летний мужчина может провести за решеткой 18 лет.