К распространению смертельно опасного наркотика в Моравско-Силезском крае оказался причастен школьник

Катерина Айзпурвит
21-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

По сообщению полиции Моравско-Силезского края, обвинение в распространении смертельно синтетического каннабиноида выдвинуто в отношении 11 человек. Школьник, передавший наркотик 15-летнему мальчику, получившему отравление, не будет привлечен к ответственности, поскольку не достиг совершеннолетия.

В Моравско-Силезском крае в результате употребления синтетического каннабиноида отравились 23 человека, двое скончалось. Обвиняемым, которыми стали граждане в возрасте от 17 до 47 лет грозит около пяти лет тюремного заключения. Один из подозреваемых – 36-летний мужчина может провести за решеткой 18 лет.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 