Архив передач

К производству вертолетов для Армии ЧР подключатся частные фирмы

Антон Каймаков
11-12-2019
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Американские вертолеты для Армии Чешской Республики будут собирать при содействии ряда чешских фирм. Кроме государственных LOM Praha и Венно-технического института (VTÚ) к выполнению заказа подключатся также частные фирмы – Aero Vodochody, Ray Service и VR Group. С американским производителем Bell уже были подписаны соответствующие меморандумы. Участие чешских компаний составит 30%. СМИ об этом сообщил глава Министерства обороны Лубомир Метнарж.

Общая сумма заказа составляет 14,6 миллиарда крон без учета НДС (561,5 миллиона евро).

 
 
 
 
 
 
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