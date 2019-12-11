К производству вертолетов для Армии ЧР подключатся частные фирмы

Американские вертолеты для Армии Чешской Республики будут собирать при содействии ряда чешских фирм. Кроме государственных LOM Praha и Венно-технического института (VTÚ) к выполнению заказа подключатся также частные фирмы – Aero Vodochody, Ray Service и VR Group. С американским производителем Bell уже были подписаны соответствующие меморандумы. Участие чешских компаний составит 30%. СМИ об этом сообщил глава Министерства обороны Лубомир Метнарж.

Общая сумма заказа составляет 14,6 миллиарда крон без учета НДС (561,5 миллиона евро).