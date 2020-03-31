Архив передач

К программе «Умный карантин» подключатся химики из г. Либерец

Ирина Ручкина
31-03-2020
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30 марта на юге Чехии стартовала система так называемого «Умного карантина», цель которого помощь в борьбе с распространением коронавируса. В основе системы - составление карты передвижения заразившихся лиц на основе данных геолокации их мобильных телефонов и использования банковских карт.

31 марта представители армии ЧР, которая была подключена к операции «Умный карантин», сообщили, что они планируют привлечь к программе 31-й полк радиационной, химической и биологической защиты из города Либерец. Благодаря этому будет сформировано четырнадцать дезинфекционных групп - они будут работать в четырех районах, на которые будет разделена территория Чехии.

 
 
 
 
 
 
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