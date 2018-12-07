К названию праздника 17 ноября может добавиться определение «Международный день студентов»

К названию праздника 17 ноября, когда отмечается День борьбы за свободу и демократию, может добавиться определение «Международный день студентов». Нижняя палата парламента одобрила поправку к закону о государственных праздниках, несмотря на отрицательное отношение гражданских демократов, ТОР-09 и христианских демократов, которые не хотели менять формулировку. В 2016 г. поправка уже была одобрена нижней палатой, однако отклонена Сенатом. В данный момент новелла вновь поступила на рассмотрение верхней палаты.

Международный день студентов связан с событиями 17 ноября 1939 г., когда нацистские власти закрыли чешские вузы и казнили девять студентов. 17 ноября 1989 г. массовая студенческая демонстрация послужила началом «бархатной» революции.