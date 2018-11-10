К Национальному сбору продуктов подключились на треть больше граждан, чем в 2017 г.

Тысячи жителей Чехии с субботнего утра подключились к Национальному сбору продуктов питания, который закончится в 18.00. По словам организаторов мероприятия, которое проводится в стране в шестой раз, в текущем году желающих пожертвовать социально слабым гражданам продовольственные товары и предметы личной гигиены стало на треть больше, чем в минувшем году.

Продовольствие собирается в 660 магазинах по всей Чехии. Товары будут переправлены в продовольственные банки, где их распредлением займутся некоммерчерские организации. Последние будут передавать их матерям-одиночкам,неимущим семьям, пожилым людям и детдомам.