К Национальному сбору продуктов подключились на треть больше граждан, чем в 2017 г.

Лорета Вашкова
10-11-2018
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Тысячи жителей Чехии с субботнего утра подключились к Национальному сбору продуктов питания, который закончится в 18.00. По словам организаторов мероприятия, которое проводится в стране в шестой раз, в текущем году желающих пожертвовать социально слабым гражданам продовольственные товары и предметы личной гигиены стало на треть больше, чем в минувшем году.

Продовольствие собирается в 660 магазинах по всей Чехии. Товары будут переправлены в продовольственные банки, где их распредлением займутся некоммерчерские организации. Последние будут передавать их матерям-одиночкам,неимущим семьям, пожилым людям и детдомам.

 
 
 
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