К началу октября 2019 г. население Чехии достигло 10680000

Как сообщает Чешское статистическое управление, за первые три квартала 2019 г. население страны увеличилось на 31 400 человек, достигнув 10 680 000. Количество жителей Чешской Республики увеличилось, в первую очередь, за счет притока мигрантов, первое место среди которых занимают граждане Украины. За этот же период количество рождений превысило количество смертей.

За первые девять месяцев текущего года родилось 85 000 детей, что на 2000 меньше, чем за тот же период 2018 г., сообщает статистическое управление.