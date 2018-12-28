К концу 2021 г. затраты на чешскую науку должны составить 2% ВВП

Лорета Вашкова
28-12-2018
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К моменту завершения срока действия мандата нынешнего правительства, концу 2021 года, внутренние затраты на исследования и разработки в Чешской Республике должны составить 2% ВВП. Об этом сообщил зампредседателя правительственного Совета по вопросам исследований, развития науки и инноваций (RVVI) Kaрел Гавличек.

По мнению Гавличека, Чехия должна ежегодно повышать затраты на ИР на 0,1% внутреннего валового продукта страны. В прошлом году затраты на науку составили 1,79% ВВП a достигли рекордного в истории Чешской Республики размера, 90,4 млрд крон. «К 2030 году мы хотели бы повысить расходы на науку до 3% ВВП», - отметил К. Гавличек.

 
 
 
 
 
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