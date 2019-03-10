К акции «Флаг за Тибет» в Чехии подключились более 700 городов и деревень

Более семи сот администраций чешских городов, городских районов и деревень и в этом году подключились к акции «Флаг за Тибет», чтобы таким образом напомнить о 60-й годовщине восстания жителей Тибета против китайской оккупации. Международный День солидарности с Тибетом проводится в память о 80 000 жертв восстания в Лхасе 10 марта 1959 года.

Тибетские флаги на чешских зданиях начали появляться еще в пятницу. В мероприятии принимают участие и ряд чешских учебных заведений. В воскресенье в Праге состоится символическая протестная акция «против насильственного перевоспитания китайскими властями тибетских детей», сообщает организация Lungta.

Поддержка Тибета имеет в Чехии долгую традицию, начало которой положил еще президент Вацлав Гавел. В Праге не раз побывал духовный лидер тибетского народа Далай-лама.