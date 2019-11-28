К 2070 году более трети жителей Чешской Республики будет проживать в Праге и ее окрестностях

К 2070 году треть населения Чехии будет проживать в Праге и Центральночешском крае, сегодня этот показатель не превышает 25%. Согласно текущему прогнозу Чешского статистического управления, в обоих регионах будет наблюдаться значительный рост населения, вызванный, прежде всего, миграцией.

Небольшое увеличение числа жителей будет зафиксировано также в Пльзеньском и Южноморавском крае. При этом более чем в половине регионов страны население уменьшится как минимум на 15%.

Ожидается, что продолжится старение чешского населения: через 50 лет средний возраст жителей Чешской Республики будет выше на 4-6 лет по сравнению с текущим показателем.