К 200–летнему юбилею Национального музея приурочен выпуск памятной медали и почтовой марки

К 200 – летнему юбилею Национального музея в Праге будет приурочен выпуск памятной серебряной медали номиналом 200 крон и почтовой марки. В их создании приняли участие Чешский национальный банк, Чешский монетный двор и «Чешская почта». Об этом Чешскому информационному агентству сообщил директор Национального музея Михал Лукеш.

На лицевой стороне медали изображены артефакты в витринах Национального музея, на оборотной – изображения исторического и нового здания данного музея и даты – 1818 г. и 2018 г.