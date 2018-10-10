К 200–летнему юбилею Национального музея приурочен выпуск памятной медали и почтовой марки

Лорета Вашкова
10-10-2018
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К 200 – летнему юбилею Национального музея в Праге будет приурочен выпуск памятной серебряной медали номиналом 200 крон и почтовой марки. В их создании приняли участие Чешский национальный банк, Чешский монетный двор и «Чешская почта». Об этом Чешскому информационному агентству сообщил директор Национального музея Михал Лукеш.

На лицевой стороне медали изображены артефакты в витринах Национального музея, на оборотной – изображения исторического и нового здания данного музея и даты – 1818 г. и 2018 г.

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