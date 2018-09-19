К 100-летней годовщине образования Чехословакии готовится военный парад

Антон Каймаков
19-09-2018
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2151 военнослужащий, пожарные, полицейские, таможенники, а также 236 экземпляров различной технике примет участие в параде, готовящемся к 100-летней годовщине со дня образования Чехословакии. Парад пройдет 28 октября на Европейском проспекте.

 
 
 
 
 
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