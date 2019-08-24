Йозеф Достал завоевал «серебро» на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Йозеф Достал занял второе место на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который с 21 по 25 августа проходит в Сегеде, Венгрия. Чемпионом на дистанции 1000 м в соревнованиях байдарок-одиночек стал венгр Балинт Копас.

«Серебро» обеспечило чешскому спортсмену место на Олимпийских играх в Токио.