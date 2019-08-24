Йозеф Достал завоевал «серебро» на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Катерина Айзпурвит
24-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Йозеф Достал занял второе место на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который с 21 по 25 августа проходит в Сегеде, Венгрия. Чемпионом на дистанции 1000 м в соревнованиях байдарок-одиночек стал венгр Балинт Копас.

«Серебро» обеспечило чешскому спортсмену место на Олимпийских играх в Токио.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30