Йозеф Достал завоевал «серебро» на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Йозеф Достал занял второе место на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который с 21 по 25 августа проходит в Сегеде, Венгрия. Чемпионом на дистанции 1000 м в соревнованиях байдарок-одиночек стал венгр Балинт Копас.
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