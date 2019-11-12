Архив передач

Йоурова: свобода не гарантирована навеки

Эва Туречкова
12-11-2019
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Свобода, которую чехи обрели после смены политического режима в стране 30 лет назад, не гарантирована навеки, заявила на открытии фотовыставки известных чешских фотографов в здании Европарламента в Брюсселе чешский еврокомиссар Вера Йоурова. Выставка должна напоминть о переломных событиях в Чехословакии в 1989 г.

По мнению Йоуровой, выставка представляет собой хорошую возможность напомнить о том, что «мы получили шанс встать бок о бок со свободными и демократическими государствами. Было нелегко избавиться от большевиков, но намного сложнее избавиться от большевистского способа мышления», - отметила Йоурова.

 
 
 
 
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