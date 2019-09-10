Йоурова назначена на должность зампредседателя Еврокомиссии

Чешский еврокомиссар Вера Йоурова была назначена на пост зампредседателя Европейской комиссии. В команде Урсулы фон дер Ляйен чешский представитель проследит за соблюдением европейских ценностей и транспарантным подходом к решению вопросов в рамках Евросоюза, сообщила глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе. Сама Йоурова уточнила, что в ее обязанности будет входить также борьба с фейковыми новостями.

Премьер Андрей Бабиш считает назначение Йоуровой на пост зампредседателя ЕК большим успехом. «Это – престижный, влиятельный пост», - сообщил Бабиш. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек поздравил чешского еврокомиссара, отметив при этом, что Йоурова «будет гарантом самой сущности Евросоюза, защиты демократических ценностей». По мнению Петра Фиалы, представителя оппозиционной Гражданско-демократической партии, должность Йоуровой «влиятельной не является», а председатель движения Старосты и независимые Вит Ракушан «считает абсурдом, что за соблюдением европейских ценностей будет следить представитель государства, премьер которого обвиняется в том, что нарушает эти самые ценности».

Йоурова до настоящего времени в Еврокомиссии занимала пост комиссара по вопросам юстиции, защиты потребителей и равноправия мужчин и женщин.