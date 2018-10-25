Jawa покажет новую модель мотоцикла

Jawa возвращается на мировой рынок с новой моделью мотоцикла. Ее премьера намечена на 15 ноября. Предполагается, что новинка будет оснащена четырехтактным инжекторным двигателем объемом 300 куб.см. и мощностью 27 л.с. и шестиступенчатой коробкой передач.

На первом этапе мотоцикл будет продаваться только в Индии. Индийский концерн Mahindra Group, владелец 60% акций чешского мотопроизводителя, в будущем планирует значительно расширить модельный ряд мотоциклов Jawa и увеличить объемы выпуска продукции.