Jawa покажет новую модель мотоцикла

Тимур Кашапов
25-10-2018
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Jawa возвращается на мировой рынок с новой моделью мотоцикла. Ее премьера намечена на 15 ноября. Предполагается, что новинка будет оснащена четырехтактным инжекторным двигателем объемом 300 куб.см. и мощностью 27 л.с. и шестиступенчатой коробкой передач.

На первом этапе мотоцикл будет продаваться только в Индии. Индийский концерн Mahindra Group, владелец 60% акций чешского мотопроизводителя, в будущем планирует значительно расширить модельный ряд мотоциклов Jawa и увеличить объемы выпуска продукции.

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