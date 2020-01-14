Израильская компания не предоставила Чехии 120 браслетов для мониторинга лиц, находящихся под домашним арестом

Израильская компания SuperCom, с которой Служба пробации и медиации Чехии заключила контракт на поставку электронных браслетов до 2024 года для наблюдения за преступниками, отбывающими наказание под домашним арестом, до сих не предоставила 120 новых комплектов. Недостающие электронные браслеты SuperCom обязана была предоставить до октября 2019 года, однако фирма до сих пор не реагирует на призывы чешской стороны о соблюдении условий договора.

По этой причине, предупреждает Служба пробации, мониторинг таких лиц будет временно ограничен. Вместо этого на некоторое время можно было бы ввести проверки по месту нахождения людей, отбывающих наказание в домашних условиях.

Министр юстиции Maрия Бенешова назвала поведение поставщиков безответственным в связи с тем, что население страны способно потерять доверие к системе электронного контроля за лицами, находящимися под домашним арестом.