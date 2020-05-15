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Измерение сотрудникам температуры является оправданным вторжением в личное пространство

Катерина Айзпурвит
15-05-2020
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Измерение сотрудникам температуры тела при приходе на рабочее место является вторжением в личное пространство человека, которое, однако, оправдано сегодняшними санитарно-гигиеническими требованиями. Однако после окончания чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией, причины, по которым нужно проводить такие измерения, отпадут, и предприятия должны будут прекратить подобную практику.

Такое заявление сделало Управление по защите личных данных (ÚOOÚ), опубликованных на сайте «Чешская юстиция». Из-за пандемии коронавируса не только некоторые фирмы, но и учреждения измеряют температуру всем людям, входящим в их объекты.

 
 
 
 
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