Измерение сотрудникам температуры является оправданным вторжением в личное пространство

Измерение сотрудникам температуры тела при приходе на рабочее место является вторжением в личное пространство человека, которое, однако, оправдано сегодняшними санитарно-гигиеническими требованиями. Однако после окончания чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией, причины, по которым нужно проводить такие измерения, отпадут, и предприятия должны будут прекратить подобную практику.

Такое заявление сделало Управление по защите личных данных (ÚOOÚ), опубликованных на сайте «Чешская юстиция». Из-за пандемии коронавируса не только некоторые фирмы, но и учреждения измеряют температуру всем людям, входящим в их объекты.