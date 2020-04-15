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Изменятся полномочия полиции при выписывании штрафов в случае нарушения правил ЧП

Ирина Ручкина
15-04-2020
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Сотрудники полиции, вряд ли получат право выписывать штрафы в размере до 10 000 чешских крон (около 370 евро) тем, кто нарушает меры предосторожности, предусмотренные введением Чрезвычайного положения в стране, вызванного пандемией коронавируса. Данное предложение, подготовленное конституционно-правовым комитетом, рассмотрит сенат Чешской Республики во среду, 15 апреля.

Предложение было вызвано тем, что в период пасхальных праздников количество нарушений ЧП выросло в два раза. В случае одобрения нововведения, сотрудники полиции смогут выписывать штрафы на месте гражданам, которые нарушают основные правила безопасности - например, не носят в общественных местах медицинские маски и респираторы или собираются в компании из трех и более человек.

 
 
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