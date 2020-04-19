Изменение адреса российского посольства в Праге не связано с «появлением топонима "площадь Бориса Немцова"», утверждается на странице Facebook Посольства РФ

Со ссылкой на МИД Чехии в субботу информационный сервер Aktuálně.cz сообщил о том, что Посольство Российской Федерации в Праге отправило чешскому внешнеполитическому ведомству ноту, в которой сообщается о смене дипломатическим представительством своего официального адреса. Согласно этому документу, главным адресом Посольства РФ становится улица Коруновачни 36 (Korunovační), где физически находится консульское отделение, а не площадь Бориса Немцова 1 (náměstí Borise Němcova), названная в честь убитого в 2015 году в Москве российского оппозиционного политика, до конца февраля носившая называние Под каштаны (Pod Kaštany). Пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова получение российской ноты подтвердила.

В воскресенье, 19 апреля, на странице Посольства РФ был опубликован следующий комментарий: «В последние дни в чешских СМИ со ссылкой на МИД Чехии появилась информация о том, что Посольство России якобы намерено использовать в качестве «нового» официального адреса адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, ориентационный номер 34. Эта информация не соответствует действительности.

В середине марта с.г. из мэрии города Прага в Посольство поступило уведомление «о прекращении существования адреса представительского здания Посольства: площадь Под Каштаны, ориентационный номер 1», являвшегося официальным адресом российской дипмиссии. Согласно данному уведомлению за представительским зданием «сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36».

С учетом того, что название улицы Коруновачни является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «площадь Бориса Немцова», Посольством принято решение в дальнейшем использовать адрес улица Коруновачни, ориентационный номер 36 в качестве своего официального адреса.

В направленной на днях ноте в Дипломатический протокол МИД Чехии уведомили об этом чешскую сторону. Удивлены тем фактом, что внешнеполитическое ведомство Чешской Республики столь поспешно придало огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер. Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание.

Таким образом, речь не идет о «переезде» российского диппредставительства, как это поспешили преподнести в чешских СМИ, в чем любой профессиональный журналист мог бы легко удостовериться, проверив информацию в кадастре недвижимости (благо, она доступна в интернете). Официальным адресом Посольства России в Чехии, как и прежде, остается адрес представительского здания дипмиссии».