Издательство «Наше войско» обвиняется в пропаганде движений, подавляющих права человека – на выпущенном календаре 2021 года красуются изображения нацистских вождей

«Благотворительный фонд памяти и помощи жертвам холокоста», возглавляемый Михалом Климой, обвинил чешское издательство «Наше войско» в пропаганде движений, выступающих за подавление прав и свобод человека. Соответствующее заявление, в котором высказано подозрение в совершении уголовного преступления, было передано в полицию. Поводом для заявления стало появление в предложении интернет-магазина издательства «Наше войско» календаря на 2021 год с изображениями вождей Третьего рейха. Одновременно глава Фонда Михал Клима обратился к чешским депутатам с требованием внести поправку в законодательство страны, четко вписав в него, что и торговля является формой пропаганды. «Считаю абсолютно недопустимым, что в 75-ю годовщину победы над нацизмом у нас открыто пропагандируются нацистские представители», – подчеркнул председатель «Благотворительного фонда памяти и помощи жертвам холокоста».

Ранее чешская полиция уже проверяла подобные жалобы, поступавшие в связи с деятельностью издательства «Наше войско», например, в связи с продажей кружек с изображениями Адольфа Гитлера и Рейнхарда Гейдриха. Данное дело было закрыто в 2018 году в виду отсутствия состава преступления. Издательство защищается заявлениями о том, что выпуская и продавая товары упоминаемого типа исключительно в коммерческих целях, и не занимается пропагандой нацизма.

Интернет-магазин «Наше войско» торгует не только футболками, кружками и календарями с изображением нацистов, но также, например пепельницами с портретами президентов Чехии, России, Северной Кореи и США, а также кружками с изображением чешских и иностранных актеров и певцов, действующих и бывших политиков, ученых.

Предметы, так или иначе связанные с нацизмом, периодически «всплывают» в чешской торговле – помимо нескольких изданий «Майн кампф», в 2010 г. в магазинах появилась пластиковые куклы, изображающие Гимлера и Гейдриха. Продавцы всегда объясняют это тем, что «спрос рождает предложение».