Архив передач

Издатели и книготорговцы опасаются за судьбу чешского книжного рынка

Лорета Вашкова
25-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Издатели и представители книготорговой сети призвали в открытом письме премьера Андрея Бабиша оказать финансовую помощь, нацеленную на сохранение отечественного книжного рынка.

Решение правительства о закрытии в связи с эпидемией коронавируса большинства магазинов, в том числе книжных, по их мнению, будет иметь «фатальные последствия не только для чешского книжного рынка, но и чешского литературного мира в целом». Об этом информагентству ČTK от имени издательства Euromedia Group сообщила Гелена Франтова.

«В нынешнем положении нам грозит необратимое падение книжного рынка, прежде всего по причине возможного краха в сфере розничной торговли, где еще ранее сложилась шаткая ситуация», пишут авторы в тексте обращения.

Издатели и книготорговцы одновременно выражают полное согласие с мерами Кабмина в борьбе с коронавирусом «в свете того, что жизнь и здоровье человека являются абсолютным приоритетом».

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 