Издатели и книготорговцы опасаются за судьбу чешского книжного рынка

Издатели и представители книготорговой сети призвали в открытом письме премьера Андрея Бабиша оказать финансовую помощь, нацеленную на сохранение отечественного книжного рынка.
Решение правительства о закрытии в связи с эпидемией коронавируса большинства магазинов, в том числе книжных, по их мнению, будет иметь «фатальные последствия не только для чешского книжного рынка, но и чешского литературного мира в целом». Об этом информагентству ČTK от имени издательства Euromedia Group сообщила Гелена Франтова.
«В нынешнем положении нам грозит необратимое падение книжного рынка, прежде всего по причине возможного краха в сфере розничной торговли, где еще ранее сложилась шаткая ситуация», пишут авторы в тексте обращения.
Издатели и книготорговцы одновременно выражают полное согласие с мерами Кабмина в борьбе с коронавирусом «в свете того, что жизнь и здоровье человека являются абсолютным приоритетом».
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