Из жизни ушел Вацлав Ворличек, создатель «Трех орешков для Золушки» и король комедий

В возрасте 88 лет в пражской больнице Под Петршином во вторник скончался известный чешский кинорежиссер Вацлав Ворличек. Об этом ЧТК сообщил его коллега и режиссер Зденек Зеленка, преподававший вместе с ним на факультете кино и телевидения пражской академии (FAMU). Вацлав Ворличек прославился не только фильмом–сказкой «Три орешка для Золушки», к которому сам написал сценарий. В списке его режиссерских работ примерно двадцать кинолент, в том числе «Пан, вы вдова», «Как утопить доктора Мрачека», «Арабелла», «Саксана и лексикон волшебства», известные также в России.

Помимо этого, талантливый уроженец Праги написал сценарии ко многим замечательным картинам. В 2017 году на международном кинофестивале в Карловых Варах В. Ворличеку вручили награду за художественный вклад в развитие чешского кино.

«Мы стали друзьями, многое нас объединяло. Чувство юмора, пристрастие к хорошему вину и, главное, мы оба любили комедии. В моих глазах он является настоящим мастером комедии и человеком, оставившим в чешском кино неизгладимый след. Его фильмы как одни из немногих в то время можно было экспортировать и они живы до сих пор», – отметил Зденек Зеленка, снявший о режиссере документальный фильм «Вацлав Ворличек – король комедий и сказок».