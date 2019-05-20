Из-за хакерской атаки приостановлена продажа билетов на Злинский кинофестиваль

Организаторы Международного кинофестиваля для детей и молодежи в Злине из-за хакерской атаки на свой Интернет-сайт и мобильное приложение были вынуждены временно прекратить резервацию и продажу билетов на кинопоказы. Также была прервана публикация новостей фестиваля и сопроводительной программы. О совершенной кибератаке была проинформирована полиция.

Международный Zlín Film Festival открывается в моравском городе в пятницу, 24 мая. В прошлом году его посетило 125 000 зрителей. Фестиваль этого года посвящен теме открытий, а также 100-летнему юбилею чешского путешественника Мирослава Зикмунда.