Из-за хакерской атаки приостановлена продажа билетов на Злинский кинофестиваль

Катерина Айзпурвит
20-05-2019
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Организаторы Международного кинофестиваля для детей и молодежи в Злине из-за хакерской атаки на свой Интернет-сайт и мобильное приложение были вынуждены временно прекратить резервацию и продажу билетов на кинопоказы. Также была прервана публикация новостей фестиваля и сопроводительной программы. О совершенной кибератаке была проинформирована полиция.

Международный Zlín Film Festival открывается в моравском городе в пятницу, 24 мая. В прошлом году его посетило 125 000 зрителей. Фестиваль этого года посвящен теме открытий, а также 100-летнему юбилею чешского путешественника Мирослава Зикмунда.

 
 
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