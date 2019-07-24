Из-за воспаления легких Карел Готт отменил выступление на фестивале

Антон Каймаков
24-07-2019
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Последнее публичное выступление Карла Готта в этом году отменено из-за внезапного заболевания певца. Об этом сообщила пресс-секретарь короля чехословацкой и чешской эстрады Анета Столзова. Артист должен был спеть на фестивале «Benátská!» в городе Либерец. Фестивальное выступление планировалось как кульминация празднования юбилея Карела Готта, который 14 июля 2019 г. отметил свое 80-летие.

Маэстро считается самым знаменитым чешским эстрадным исполнителем. На его счету около трехсот различных песенных альбомов, первый из которых он выпустил еще в 1965 году, и десятки миллионов проданных пластинок, кассет и дисков. Последний альбом Карела Готта под названием «Настоящая» вышел в прошлом году.

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